Annelere zehir uyarısı

Gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla, anne duyarlılığını artırmak için hazırlanan "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi devam ediyor. Erzincan'da Halk Eğitim Merkezindeki kursiyerlerden oluşan anneler dün yine 'anro-rehber'le bilgilendirildi.

NARKONOKTA FALİYETLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek ve uyuşturucu ile daha güçlü mücadele etmek amacıyla, anne duyarlılığından ve mücadelede anne desteğinden hareketle "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi Erzincan'da Kasım 2020'de hayata geçirildi. Erzincan'da, 'Narkorehber' ve 'Narkonokta' faaliyetleri ile Halk Eğitim Merkezi'nde kurs gören anne ve anne adaylarına, sürücü kurslarında eğitim gören vatandaşlara seminerler verilerek, farkındalık oluşturuyor.

BİLGİLENDİRMELER SÜRECEK

Bu çerçevede Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek ve uyuşturucu ile daha güçlü mücadele etmek amaçlanıyor. Anne duyarlılığından ve mücadelede anne desteğinden hareketle devam eden eğitimlerde Halk Eğitim Merkezinde ki kursiyerlerden oluşan annelere narko-rehber faaliyetleri dahilinde bilgilendirmelerde bulundu.