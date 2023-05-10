Anneler için 51 TIR çiçek hazır

Anneler için 51 TIR çiçek hazır

Bu yıl 14 Mayıs'ta kutlanacak Anneler Günü için hazırlıklarını yapmaya başlayan çiçekçi esnafı, laleden güle, orkideden saksıya kadar çeşit çeşit çiçekle dükkanlarını süslemeye başladı.



Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, bugüne özel 16 TIR çiçek ithalatının gerçekleştiğini, Türkiye'de üretilen çiçeklerden ise 35 TIR'ın ülke içinde sevkiyatının yapıldığını belirtti.