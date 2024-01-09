VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fatih Camii'nde provokatif saldırı... Kurtulmuş: Organize bir saldırıysa Türkiye buna geçit vermez
Akşener eski ortaklarına kapıları kapattı: Epeyce bir haksızlığa ve iftiraya uğradık
2 milyondan fazla kişi Kayseri Havalimanı'nı kullandı
Alman BioNTech, kanser ilacına odaklanıyor
İYİ Parti'de istifa furyası: 6 kişi daha görevi bıraktı
Yeniden Refah Partisi: İstanbul'da yeniden bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz
09 Ocak 2024 Salı 16:51:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 16:51:00

Anne ve çocuğunu düşüren minibüs sürücüsünün belgesi süresiz iptal edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Esenyurt'ta ani manevra yaparak, tartıştığı anne ve çocuğunun minibüs içinde düşmesine yol açan şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi iptal edildi.

Alınan bilgiye göre, 34 TMF 87 plakalı minibüse 2 çocuğuyla binen kadın, aracın yanlış olduğunu anlayınca ücret ödemeden inmek istedi. Bunun üzerine minibüs şoförü E.G. ile kadın arasında tartışma çıktı. Sürücü, kapıları açmayıp bir anda hızlanarak anne ve çocuğunu araç içerisinde düşürdü.

Olaya ilişkin çalışma başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şoför hakkında, Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) kapsamında "kamu güvenliği, insan sağlığı ve genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunulması" maddesinden işlem yaptı.

Araç ruhsatı geçici olarak askıya alınan ve Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edilen sürücüye ayrıca zabıta ekiplerince 2 bin 52 lira idari para cezası uygulandı.

Etiketler : esenyurt ulaşım iptal esenyurt olay şoför iptal
Köy evi yaptırdı

Köy evi yaptırdı
"Kumar beni mahvetti"

"Kumar beni mahvetti"
Avrupa turnesine çıkıyor

Avrupa turnesine çıkıyor
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum

Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum
Ailece hastanelik oldular

Ailece hastanelik oldular
Kendi kanatlarıyla uçacak

Kendi kanatlarıyla uçacak
Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim

Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim
Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk

Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX