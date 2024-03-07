Anne ve babalara ücretsiz ulaşım! "6 yaşına kadar çocuğu olanlardan ücret alınmayacak"

Anne ve babalara ücretsiz ulaşım! İBB Başkan Adayı Kurum: 6 yaşına kadar çocuğu olanlardan ücret alınmayacak

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Ataşehir'de "Eşsiz İstanbul Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

İBB Başkan adayı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar...

1 Nisan'dan itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi sizlerin iyi gününüzde, kötü gününüzde hep yanınızda olacak

İstanbul'da yaşadığımız her bir an artık eziyet haline geldi. 1 Nisan'dan sonra haksız yere ekmeğinden edilen emekçilerimiz işlerine geri dönecek

Sembolik ve plansız sosyal destek dönemini kapatacak, insanımızın ihtiyacını kalıcı politikalarla gidereceğiz

Kadınlar arasında bugünkü kibirli belediye başkanının yaptığı gibi, ev hanımı veya çalışan kadın ayrımı yapmak, yarı zamanlı belediye başkanına yakışır

6 yaşına kadar çocuğu olan annelerimiz yavrularının yanlarında olsun diye toplu taşımadan ücretsiz faydalansın istiyorum

964 mahallemizde bir bölümü de 7 gün 24 saat esasıyla çalışacak kreşlerimizi armağan edeceğiz

İstanbul'un anneleri her hizmetin en güzeline layık. Biz, onalar için çalışacağız, çabalayacağız

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