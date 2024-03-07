Anne ve babalara ücretsiz ulaşım! İBB Başkan Adayı Kurum: 6 yaşına kadar çocuğu olanlardan ücret alınmayacak
İstanbul'da projelerini tanıtan İBB Başkan Adayı Murat Kurum, 'Ulaşımda 6 yaşına kadar çocuğu olanlardan ücret alınmayacak' dedi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Ataşehir'de "Eşsiz İstanbul Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.
İBB Başkan adayı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar...
1 Nisan'dan itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi sizlerin iyi gününüzde, kötü gününüzde hep yanınızda olacak
İstanbul'da yaşadığımız her bir an artık eziyet haline geldi. 1 Nisan'dan sonra haksız yere ekmeğinden edilen emekçilerimiz işlerine geri dönecek
Sembolik ve plansız sosyal destek dönemini kapatacak, insanımızın ihtiyacını kalıcı politikalarla gidereceğiz
Kadınlar arasında bugünkü kibirli belediye başkanının yaptığı gibi, ev hanımı veya çalışan kadın ayrımı yapmak, yarı zamanlı belediye başkanına yakışır
6 yaşına kadar çocuğu olan annelerimiz yavrularının yanlarında olsun diye toplu taşımadan ücretsiz faydalansın istiyorum
964 mahallemizde bir bölümü de 7 gün 24 saat esasıyla çalışacak kreşlerimizi armağan edeceğiz
İstanbul'un anneleri her hizmetin en güzeline layık. Biz, onalar için çalışacağız, çabalayacağız
Ayrıntılar geliyor...
- Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan Tunahan 3 ay sonra ilk kez hastane bahçesinde
- Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li 2 terörist Suriye sınırında yakalandı
- KADEM Dünya Kadınlar Günü'ne özel video hazırladı
- MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi
- Anne ve babalara ücretsiz ulaşım! "6 yaşına kadar çocuğu olanlardan ücret alınmayacak"
- Türkiye'de geçen yıl muayeneden geçirilen araç sayısı 12,5 milyona yaklaştı