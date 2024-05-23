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23 Mayıs 2024 Perşembe 00:52:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2024 Perşembe 00:52:00

Anne adayının isim seçme yöntemi pes dedirtti! Bebeği için bakın nereye gitti

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Doğacak bebeklerini heyecanla bekleyen ebeveynlerin en çok tartıştığı konulardan birisi de isim hakkıdır. Bebeğinize isim seçmek için çeşitleri yerlerden destek alabilirsiniz. 3 çocuk annesi Haley Brooks Hodge ise doğacak çocuğuna isim seçmek için mezarlığı tercih etti. Mezar taşlarına tek tek dokunarak okuyan hamile kadın bu anları videoya alarak sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Bebeğini kucağına almak için sabırsızlanan anne ve babaların, isim telaşları da gündeme gelir. Peki isim seçmek için hangi yöntemlere başvurabiliriz? Doğacak bebeğinize isim seçmek için bir mezarlığa gitmek aklınıza gelir miydi?

MEZAR TAŞLARINI TEK TEK OKUDU İSİM BEĞENDİ

3 çocuk annesi Haley Brooks Hodge, çocuklarıyla birlikte doğacak çocuğuna isim seçmek için mezarlığa gitti. Mezar taşlarını tek tek okuyarak isim seçmeye çalışan kadın, karnına dokunarak bebeğine 'Favorin hangisi?' diyerek sordu.

MEZARLIKTA TAVSİYELERDE BULUNDU

Gezinin amacı kız çocuğuna isim bulmak olan Hodge, ayrıca videoda kız kardeşinin isminin de bir mezar taşından geldiğini belirtti. Hodge, takipçilerine ise "Ailenizi kız çocuğunuza isim aramaya mezarlığa götürürsünüz" gibi tavsiyelerde bulundu.

VİDEO VİRAL OLDU

Hamile kadın, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. İki milyondan fazla izlenen video viral oldu. Mezarlıkta bulunan kadın isimlerini de tek tek gösteren kadın, aralarından hangilerini beğendiğini söyledi.

Etiketler : bebek isim seçimi isim seçme yöntemleri mezarlık isim arama hamile kadın anne adayı
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