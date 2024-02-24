Anketlere göre Boşnaklar, Bosna Hersek, en yakın dost olarak Türkiye'yi görüyor

Anketlere göre Boşnaklar, Bosna Hersek, en yakın dost olarak Türkiye'yi görüyor

Bosna Hersek'teki Güvenlik Araştırmaları Merkezi (CSS) 2023 sonunda, ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolu ve en yakın dost ülkesi, Ukrayna ve Gazze'deki durum ile ülkedeki iç karışıklıklar gibi soruları içeren anket düzenledi.

Ankete katılan 385 kişinin yüzde 44'ü, Bosna Hersek'in en önemli stratejik dış politika çıkarına yönelik soruya, "AB ve NATO üyeliği" cevabını verdi.

Aralarında Türkiye, AB, Hırvatistan, İran, İsrail, Çin, Rusya, ABD, Suudi Arabistan, Sırbistan ve İngiltere'nin olduğu "Bahsi geçen aktörlerden hangisi Bosna Hersek'in en yakın dostudur?" sorusuna katılımcıların yüzde 46'sı "Türkiye" cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 38'i AB ve ABD'ye, yüzde 25'i İngiltere'ye, yüzde 1'i Hırvatistan'a oy verdi.

Bu soru için ülkede kurucu halklar (Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar) göz önüne alındığında, Boşnak katılımcılardan yüzde 59'u, Türkiye'yi ülkelerinin "en yakın dostu" olarak gördüğünü ifade ederken, Hırvatlar katılımcıların yüzde 79'u Hırvatistan, Sırp katılımcıların yüzde 60'ı ise Sırbistan için oy kullandı.

Ukrayna'daki durumdan kimin sorumlu olduğuna yönelik soruya katılımcıların yüzde 40'ı "Rusya", "Bosna Hersek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hangi tarafta yer almalı?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 39'u "Ukrayna" cevabını verdi, yüzde 38'i tarafsız kalmayı, yüzde 14'ü ise Rusya'yı tercih etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin soruda, katılımcıların yüzde 58'i "İsrail'i suçlu olarak gördüğünü", yüzde 61'i "Bosna Hersek'in Filistin'i desteklemesi gerektiğini" ifade etti.

Ülkede iç karışıklık ve savaş ihtimalinin sorulduğu ankette, katılımcılardan yüzde 42'si çatışmaların çıkmayacağını, yüzde 38'i çıkabileceğini düşündüğünü ifade ederken, yüzde 20'si ise yanıt vermedi.

CSS tarafından yapılan açıklamada, 385 katılımcının yüzde 43'ünün kadın, yüzde 54'nün erkek olduğu ve katılımcılardan yüzde 3'ünün ise cinsiyet belirtmek istemediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, katılımcıların yüzde 55'nin Boşnak, yüzde 10'unun Sırp, yüzde 9'unun Hırvat, yüzde 12'sinin "diğerleri" olduğu kaydedildi.

