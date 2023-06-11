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11 Haziran 2023 Pazar 16:13:00 - Güncelleme:11 Haziran 2023 Pazar 16:13:00

Ankara'yı sel vurdu! CHP'li Mansur Yavaş yine sınıfta kaldı

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Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yaşamı felç etti. Yaşanan yağışla beraber CHP idaresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet ve alt yapı yetersizlikleri de gün yüzüne çıktı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da öğleden sonra için kuvvetli sağanak uyarısında bulunmuştu.

Kendi imkanlarıyla sel sularını tahliye eden Ankaralılar, önlemlerin yetersiz olmasından dert yandı.

Etiketler : ankara ankara sel şiddetli yağış abb ankara belediyesi
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