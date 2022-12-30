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30 Aralık 2022 Cuma 15:12:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 15:12:00

Ülkü Ocakları'nın eski başkanı silahlı saldırıda öldü

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Ankara'nın Çukurambar semtinde eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ateş'in başından vurulduğu öğrenildi

Ülkü Ocakları'nın eski genel başkanı Sinan Ateş Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Motosikletli saldırgan aranıyor.

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