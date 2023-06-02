Ankara'dan sonra İzmir'de de aynı manzara... Trafik aksadı, iş yerlerini su bastı

İzmir'de sağanak yağış trafikte aksamalara, bazı iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Kentte, öğle saatlerinde başlayan yağmur yer yer şiddetini artırdı.

Bornova, Konak ve Karabağlar ilçelerinde zemin katlarda bulunan bazı iş yerlerini su bastı.

YAĞIŞ, TRAFİKTE AKSAMALARA YOL AÇTI

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda da sağanak nedeniyle esnaf, suların dükkanlarına girmemesi için süpürge ve çekpas ile önlem aldı.

Kentte itfaiye ekipleri, su birikintilerini tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kaderi ile baş başa kalan esnaf, dükkanını dolduran yağmur sularının kendi çabası ile boşaltmak için uzun uğraş verdi. Yaşananlara isyan eden vatandaş her yağmurda aynı görüntülerin yaşandığı tarihi çarşıdaki altyapı çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını istedi.