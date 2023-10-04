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04 Ekim 2023 Çarşamba 12:45:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 12:45:00

Ankara'daki yangında bir itfaiye eri şehit oldu

Kaynak: AA

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye erinden biri şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Bölük Caddesi'nde 7 katlı apartmanın zemin katındaki dairede sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

İtfaiye erlerinden birinin şehit olduğu, birinin entübe edildiği öğrenildi.

Yangının çıktığı daire ise kullanılamaz hale geldi.

Binanın etrafına güvenlik şeridi çeken ekiplerin yangının çıktığı dairede incelemesi sürüyor.

Etiketler : yangın itfaiye eri Ankarada yangın
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