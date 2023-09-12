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12 Eylül 2023 Salı 10:00:00 - Güncelleme:12 Eylül 2023 Salı 10:00:00

Ankara'daki suç örgütü soruşturmasında 14 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

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Ankara'da Bora K'nin elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, daha sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden, aralarında Bora K'nin de bulunduğu 14'ü tutuklandı, 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yakalama kararı bulunan suç örgütü elebaşı Bora K, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yurt dışına çıkmak isterken Esenboğa Havalimanı'nda 7 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Polis ekipleri, "Ayhan" kod adını kullanan Bora K'nin yakalanmasının ardından, suç örgütüyle bağlantılı kişilerin gözaltına alınması amacıyla farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Etiketler : ankara suç örgütü soruşturma
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