Ankara'da sele kapılan bir kişi hayatını kaybetti

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11 Haziran 2022 Cumartesi 19:31:00 - Güncelleme:11 Haziran 2022 Cumartesi 19:31:00

Ankara'daki sağanakta bir kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Başkentte etkili olan sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi'nde sel sularına kapılan kişinin cesedine, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıldı.

Ankara'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Altındağ Karapürçek Mahallesi Tatlar Deresi, yoğun yağış nedeniyle taştı, çok sayıda araç sel sularıyla sürüklendi.

Rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalışan 27 yaşındaki İlkay Yiğit'in sel sularına kapıldığı öğrenildi.

Kayıp ihbarı üzerine 21 kişilik AFAD ekibi ile 23 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi bölgeye sevk edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları sonucu Yiğit'in cansız bedeni, dere kenarında, sel sularıyla sürüklenen ağaç dallarının arasında bulundu.

Kentin tamamında etkili olan yağış nedeniyle bazı alt geçitler suyla doldu. Bazı cadde, bulvar ve sokaklarda da trafikte aksamalar yaşandı.

Kentin merkezinde sağanağa metro istasyonları ve otobüs duraklarında yakalanan vatandaşlar, dakikalarca yağmurun dinmesini bekledi.

Sağanaktan en çok etkilenen ilçelerden biri Çankaya oldu. Yağmur suları, Kırkkonaklar semtinde bulunan vadiyi adeta nehre dönüştürdü.

Şiddetli yağmur ve dolu, çarpıcı görüntüler ortaya çıkardı

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kararan bulutlar nedeniyle kent bir süreliğine karanlığa büründü. Yağış sonrası suların yükselmesi üzerine bazı vatandaşlar ayakkabılarını çıkararak karşıdan karşıya geçmeye çalıştı.

Atakule ve etrafında bazı ağaçlar devrilirken, bu durum trafiği de olumsuz etkiledi. Dikmen, Keçiören, Etimesgut ve Balgat'ta da bazı ağaçlar devrildi, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Ceyhun Atıf Kansu Caddesi'nde bir binanın çatısı şiddetli rüzgarla önce karşı binaya çarptı, ardından yolda park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü.

Etiketler : ankara sel başkent
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