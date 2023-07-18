Ankara'daki kapsül fabrikasında patlama: Yaralılar var

Ankara'daki kapsül fabrikasında patlama: Yaralılar var

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada yaralananların olduğu öğrenildi.

AA'da yer verilen habere göre, Kayaş'taki MKE kapsül fabrikasının mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamaların ardından bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

4 işçi yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada 4 işçinin yaralandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MKE Kapsül Fabrikası'nda saat 10.52'de meydana gelen patlamada 4 işçinin yaralandığını belirtti.

Yerlikaya, "Emniyet, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekiplerimiz bölgede. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.