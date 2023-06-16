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16 Haziran 2023 Cuma 13:08:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 13:08:00

Ankara'da zehirlenme nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: AA

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Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmandaki 7 kişinin böcek ilacından etkilendiğini, 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Yeni Turan İlkokulu'ndaki karne dağıtım töreni sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Aynı apartmanda yaşayan bazı kişilerin zehirlendiğine ilişkin iddiaların hatırlatıldığı Şahin, "Keçiören'de bir apartmanda ilk değerlendirmelere göre böcek ilaçlamasından kaynaklandığı şeklinde bana da bilgiler geldi. Maalesef iki vatandaşımız eks, biri ağır 5 vatandaşımız da şu anda tedavi altında. İnşallah onlar sağ salim aramıza dönerler." dedi.

Ekiplerin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Şahin, "Asıl kesin sebep, teknik çalışma, adli çalışmalar bittikten sonra netleşecektir. Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii bir daha böyle hadiselerin yaşanmamasını diliyorum." diye konuştu.

Şahin, olaydan etkilenenlerin uyruğuna ilişkin soruya ise, "Türk vatandaşı, şu anda bana gelen bilgiler Türk vatandaşı." şeklinde yanıt verdi.

OLAY

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre sabah 07.33'te Keçiören ilçesinde ikamet eden ailenin baş dönmesi, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle yaptığı ihbar üzere adrese sağlık ekipleri yönlendirildi.

Emniyet, AFAD, UMKE, SAKOM ve GAMER ekiplerinin çalışmaları sonrası, zehirlenme belirtisi gösteren kişiler farklı hastanelerde tedavi altına alınırken iki kişi hayatını kaybetti.

Olay sonrası söz konusu bina ve çevresinde gerekli tedbirler alındı, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Etiketler : ankara vasip şahin böcek ilacı zehirlenme
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