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29 Kasım 2022 Salı 08:55:00 - Güncelleme:29 Kasım 2022 Salı 08:55:00

Ankara'da terör soruşturması: 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde; PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında farklı tarihlerde ifade ve fotoğraftan teşhis beyanları alınan tanık ve gizli tanıkların ifadeleri, MASAK ve HTS çalışmaları neticesinde örgütün 'Kadın alan yapılanması' içerisinde örgütsel faaliyette bulunduklarına dair deliller elde edilen 50 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 14 ilde, Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde; PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında farklı tarihlerde ifade ve fotoğraftan teşhis beyanları alınan tanık ve gizli tanıkların ifadeleri, MASAK ve HTS çalışmaları neticesinde örgütün 'Kadın alan yapılanması' içerisinde örgütsel faaliyette bulunduklarına dair deliller elde edilen 50 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 14 ilde, Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan gözaltı kararı verildi.

Etiketler : Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı PKK/KCK HTS çalışmaları
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