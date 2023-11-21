VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Altın piyasasında son durum! 1.844 liradan işlem görüyor
İşgalci İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
Kanada'dan İsrail'e 'yerleşimci şiddetini durdur' çağrısı
Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü faaliyete başladı
Borsa güne 7.993,89 puandan başladı
Eğitime kar engeli... Ardahan'da okullar tatil edildi
21 Kasım 2023 Salı 09:31:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 09:31:00

Ankara'da terör örgütü operasyonu: 18 gözaltı kararı verildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Ankara'da terör örgütleri DHKP/C ve TKP/ML'ye yönelik soruşturmalarda 18 gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü DHKP/C ve TKP/ML'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen DHKP/C silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında örgütün Ankara yapılanması içinde faaliyet yürüttüklerine dair deliller elde edilen 4 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.

TKP/ML silahlı terör örgütü tarafından verilen çağrı ile talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılarak terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen 14 şüphelinin de gözaltına alınması için çalışma başlatıldı.

Gözaltı kararı verilen 18 şüphelinin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Etiketler : terör örgütü operasyon gözaltı
‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'

‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'
Tedavi bitti, selameti yakın

Tedavi bitti, selameti yakın
Baba-kızın ilk pozu

Baba-kızın ilk pozu
"Manevi yük annede maddiyat bende"

"Manevi yük annede maddiyat bende"
"Mali elini üzerimden çekmedi"

"Mali elini üzerimden çekmedi"
‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba

‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba
Birinci yıl kutlaması

Birinci yıl kutlaması
Alina'dan Serenay'a veto

Alina'dan Serenay'a veto
Arabeske özgün yorum

Arabeske özgün yorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX