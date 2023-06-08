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08 Haziran 2023 Perşembe 13:15:00 - Güncelleme:08 Haziran 2023 Perşembe 13:15:00

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 10 yabancı uyruklu zanlıya yönelik operasyon başlatıldı.

Kent genelindeki bazı adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda şüphelilerden 9'u gözaltına alındı, 1'i aranıyor.

İstihbarat bilgisi ve analizler sonucu "yabancı terörist savaşçı" kategorisinde değerlendirilen zanlılar, işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerine teslim edilecek.

Etiketler : ankara terör örgütü deaş operasyon
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