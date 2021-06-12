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12 Haziran 2021 Cumartesi 17:57:00 - Güncelleme:12 Haziran 2021 Cumartesi 17:57:00

Ankara'da suya yüzde 80 zam yapıldı

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CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim döneminde verdiği vaatleri unuttu. İş yerlerindeki su faturalarına indirim yapacaklarını savunup, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullanan Yavaş, Ankara'da suya yüzde 80 zam yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP gruplarının 3 kez reddettiği zam teklifini bugün yeniden Meclis'e getirdi. CHP'nin yüzde 80 zammı içeren teklifine karşı AK Parti ve MHP grubu "çekimser" oy kullanırken, zam teklifi CHP ve İYİ Parti grubunun oylarıyla kabul edildi. Ankaralılar artık suyu yüzde 80 zam ile tüketecek.

Sabah'ta yer alan habere göre; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Birinci Başkan Vekili Fatih Ünal başkanlığında toplandı. Meclis gündeminin 5. maddesi ASKİ'nin su zammını içeren "Kademeli Su Tarifesi" oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından üç kez Meclis'e getirilen ve AK Parti ile MHP'nin "pandemide vatandaşın su ihtiyacını" gerekçe göstererek ret oyu kullanmaları üzerine kabul edilmeyen teklifi yenileyen CHP, farklı bir öneri sundu.

SU ZAMMININ 3 KADEME ÜZERİNDEN YAPILMASI İSTENDİ

CHP grubu, yeni zam teklifinde ilk kademede 0 ile 15,99 metreküp arası kullanımların metreküp başına 5 lira (+ÜFE), ikinci kademede 16 ile 30 metreküp arası su tüketimlerin metreküp başına 7 lira (+ÜFE), üçüncü kademede ise 30 metreküp üzeri su tüketiminin metreküp başına 9 lira (+ÜFE) olmasını istedi.

AK PARTİ VE MHP DİRENDİ, ZAMMIN ETKİ ALANI DARALDI

AK Parti ve MHP grubunun ilk üç teklifteki direnişi sebebiyle CHP, 0-10 metreküp olan önceki tekliflerini 0-15,99 metreküp arası yaparak, Ankaralıların yüzde 40'ını etkileyecek zam yerine, yüzde 20 oranında aboneyi etkileyecek zam teklifi hazırlamak zorunda kaldı.

CHP'nin yüzde 80 zammı içeren teklifine karşı AK Parti ve MHP grubu "çekimser" oy kullanırken, zam teklifi CHP ve İYİ Parti grubunun oylarıyla kabul edildi.

AK PARTİ VE MHP NEDEN ÇEKİMSER KALDI?

9 aydır suya yapılmak istenen yüzde 80 zamma karşı direnen AK Parti ve MHP grubunun çekimser oy kullanmalarının sebebi ise CHP'nin zamdaki ısrarcı tutumu olduğu ifade ediliyor.

Dördüncü kez zam için teklifi Meclis'e getiren CHP grubu, AK Parti ve MHP grubunun yine itiraz etmesi durumunda, ilk 3 teklifte olduğu gibi bu teklifte de geri adım atmayacaktı.

AK Parti ve MHP grubu, CHP'nin zam teklifini reddetmek yerine karşı öneriyle gelmiş olsaydı bu kez de konu CHP grubu tarafından yargıya taşınacak.

"SUDAN PARA KAZANILMAYACAĞINA İNANIYORUZ"

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde iş yerlerindeki su faturalarında indirim yapacaklarını savunarak, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" iddia etmişti. Yavaş, söz konusu açıklamayı 22 Şubat 2019 tarihinde yaptı.

"SU PARASINI TAYİN EDERKEN, MALİYET ARTI ÇOK CÜZİ KARLA VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Mansur Yavaş, seçimlerinden önce su zammın çok düşük olacağını iddia etmiş ve "Su parasını tayin ederken, maliyet atı çok cüzi karla vermeye devam edeceğiz. Musluktan içirebilecek hale geleceğiz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su parası geliyorsa, şimdi bu 50 liraya düşecek. Yardım alan ailelerin 50 lirası elde kaldı. Onlar farkında değiller. 50 lirayla aileler çocuklarına 1-1.5 kilo et alıyorlar, süt alıyorlar, çocuklarına bot ve giyecek kaban alıyorlar. 50 liranın önemi o kadar çok ki yardım alan aileler arasından" iddiasında bulundu.

Etiketler : Mansur Yavaş AK PARTİ MHP ANKARA
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