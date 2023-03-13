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13 Mart 2023 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:13 Mart 2023 Pazartesi 17:30:00

Ankara'da Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı yapıldı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, seçim günü emniyet, jandarma, sahil güvenlik, güvenlik korucusu ve geçici güvenlik korucusu 601 bin 250 personelin görevleri başında olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle düzenlenen Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı Gölbaşı Vilayetler Evi'nde gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Ersoy, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimlerinde vatandaşların özgür iradelerinin sandığa yansıması, seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Seçimlerin Türkiye'de olduğu kadar yurt dışından da yakından takip edildiğini belirten Ersoy, daha önceki seçimlerde elde ettikleri tecrübeden istifade ederek bu seçimlerde de büyük bir dikkat ve özenle sorumluluklarını yerine getireceklerini dile getirdi.

Bakanlık olarak seçim güvenliğini, kampanya ve propaganda, seçim günü oy verme ve seçim sonrası olmak üzere 3 başlık altında planladıklarını anlatan Ersoy, oy verme günü öncesi tedbirlerin miting ve toplanma alanları, stant kurulması ve broşür dağıtılması ile seçim döneminin ramazana denk gelmesi nedeniyle iftar ve sahur programlarını kapsadığını kaydetti.

Ayrıca dijital ortamdaki güvenliği sağlamak amacıyla da ilgili birimlerin sürekli görevde olacağını ifade eden Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada dikkat edeceğimiz en önemli konu güvenlik gerekçesiyle ifade özgürlüğünün önüne geçmemektir. O kadar önemli bir seçimde esas olan özgürlüğü temin etmektir. Güvenlik, özgür bir ifade ve tercih ortamını sağlamak için vardır. Bu itibarla bizim temel sorumluluğumuz, birilerinin başkalarının özgürlük alanına müdahil olamayacağı, tercihlerin de özgürce yapılabileceği ve ifade edilebileceği güvenli bir ortamı tesis etmektir. Kampanya döneminde basına açık ve kapalı toplantılarda güvenlik tedbirlerini alırken bir üçüncü gözü mutlaka kullanacağız. Yani, alınan tedbirleri dışardan izleyecek, kontrol edecek bir mekanizma da oluşturacağız.

Seçim kampanyalarında 18 yaşında küçüklere seçim broşürü, seçim materyali, afiş dağıttırılmasına izin vermeyeceğiz. Takdir edersiniz ki bu çalışmalarda kişiler bazen aşırı tepkiler gösterebiliyor, gerginlikler yaşanabiliyor. Mahallenin küçük çocuklarının ellerine siyasi parti broşürleri tutuşturulup onları tanımadıkları insanların önüne, evine, kapısına yollamak çocuklarımız açısından bir risk içeriyor. Dolayısıyla çocuklarımızı korumak adına uygulamayı bu şekilde devam ettirmemiz gerekiyor."

SEÇİM GÜNÜ ALINACAK TEDBİRLER

Seçim sürecinde kolluk birimlerinde görevli bütün personelin zorunlu haller dışında izinlerinin kaldırıldığını belirten Ersoy, "Seçim günü emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, güvenlik korucularımız ve geçici güvenlik korucularımızla bugün itibariyle toplam 601 bin 250 personelimiz görevlerinin başında olacaktır." diye konuştu.

Güvenlik güçlerine yardımcı olmak amacıyla hava unsurları ile kara ve deniz vasıtaları, haber sistemleri, istihbarat birimleri, ve kamera sistemlerinin entegre şekilde bu süreçte yer alacağını ifade eden Ersoy, hassas kişiler ile enerji altyapılarının korunması için de ilgili bütün birimlerin tam kapasiteyle görevlerinin başında olacağını kaydetti.

ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN

Ankara Valisi Vasip Şahin ise seçim takviminin 18 Mart itibarıyla başlayacağını belirterek, en önemli görevlerinin seçimlerin güvenlik içerisinde rahat ve huzurlu bir şekilde yapılmasını temin etmek olduğunu söyledi.

Görevlerinin vatandaşın iradesinin sandığa tam ve eksiksiz olarak, hiçbir baskı altında kalmadan yansımasını sağlamak olduğunu vurgulayan Şahin, bunun için tüm tedbirlerin alınacağını kaydetti.

Ersoy ve Şahin'in konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Toplantıya, İller İdaresi Genel Müdürü Selçuk Aslan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Jandarma Asayiş Başkanı Tümgeneral Ferdi Korkmaz ile Ankara, Aksaray, Bartın, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Zonguldak'tan vali yardımcıları, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları katıldı.

Etiketler : ankara seçim bölge güvenlik toplantısı mehmet ersoy

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