Ankara'da sandıklar açıldı: İşte sonuçlar...
Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Ankara'da sandıkların tamamı açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46,00, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,31, Sinan Oğan ise yüzde 6,39 oy aldı.
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.
Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarıştı.
ANKARA GENELİ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI:
Açılan Sandık: %100
Recep Tayyip Erdoğan: %46,00
Kemal Kılıçdaroğlu: %47,31
Sinan Oğan: %6,39
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