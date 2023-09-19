Ankara'da sanayi sitesinde yangın
Kaynak: AA
Başkentte Gersan Sanayi Sitesi'nde minder üretimi yapılan iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Tahsin Kahraman Caddesi'nde minder üretimi yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki iş yerine de sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle yükselen dumanlar, Ankara'nın birçok noktasından görüldü.
- Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
- Düzce'de selin ardından oluşan "mil kuraklığı" tarım alanı ve meraları etkiledi
- Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu toplantıya almadı
- Ankara'da sanayi sitesinde yangın
- Jandarma Genel Komutanlığından "Gaziler Günü" paylaşımı
- Baroların adli yardım ödeneklerine ilişkin iptal kararı Resmi Gazete'de