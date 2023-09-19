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19 Eylül 2023 Salı 12:34:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 12:34:00

Ankara'da sanayi sitesinde yangın

Kaynak: AA

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Başkentte Gersan Sanayi Sitesi'nde minder üretimi yapılan iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Tahsin Kahraman Caddesi'nde minder üretimi yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki iş yerine de sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle yükselen dumanlar, Ankara'nın birçok noktasından görüldü.

Etiketler : yangın müdahale Gersan Sanayi Sitesi Ankara SPOT
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