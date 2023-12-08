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08 Aralık 2023 Cuma 14:22:00 - Güncelleme:08 Aralık 2023 Cuma 14:22:00

Ankara'da sahipsiz köpek saldırısına soruşturma açıldı

Kaynak: TRT Haber

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın Keçiören ilçesinde okuluna gitmek için evden çıkan çocuğun başı boş köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmasına ilişkin olayın araştırılması için soruşturma açıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Ankara İli, Keçiören İlçesi, Kafkas Mahallesi'nde dün sabah saat 08.45 sıralarında okuluna gitmek için evinden çıkan ilkokul 4. sınıf öğrencisi T.Y. adlı çocuğumuzun, başı boş köpeklerce saldırıya uğraması ve ağır yaralanması üzerine; Olayın, Mülkiye Müfettişlerince tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açılmıştır. Saldırı sonrası ağır yaralanan çocuğumuza acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

OLAY

Vildan Nurettin Demirer İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi T.Y, Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'ndeki evinden dün sabah saatlerinde okula gitmek için çıkmış, Kafkas Ortaokulunun arkasındaki boş arazide çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmıştı.

Etiketler : ali yerlikaya ankara köpek saldırısı soruşturma
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