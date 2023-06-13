Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kentte öğleden sonra başlayan yağmur, şiddetini artırınca Yenimahalle ilçesi Aşağı Yahyalar Mahallesi'ndeki bir evi su bastı, bir araç da suyun ortasında kaldı.

Araçta mahsur kalan bir kişiyi, çevreden yetişenler halat atarak kurtardı.

Sokağa dolan sular nedeniyle oturduğu dairenin duvarı yıkılarak su basan vatandaş, bir hafta içinde ikinci kez aynı durumun yaşandığını ve bütün eşyalarının su altında kaldığını belirtti.

Rögarların tıkanarak, yetersiz kalmasından dolayı mahalleyi sürekli su bastığını söyleyen bir vatandaş ise belediyelerin bu soruna el atmasını istedi.

Cadde ve sokaklarda biriken suların tahliyesi için ilçe ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.