Ankara'da rüşvet operasyonu! 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı

08 Eylül 2020 Salı 12:39:00 - Güncelleme:08 Eylül 2020 Salı 12:42:00
Ankara'da rüşvet operasyonu! Valilik: 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Kaynak: DHA
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Ankara Valilği: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görevli 19 kamu görevlisi ile bu kurum tarafından yapılan ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettikleri ileri sürülen 28 şüpheli olmak üzere toplam 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.
Ankara Valilği: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görevli 19 kamu görevlisi ile bu kurum tarafından yapılan ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettikleri ileri sürülen 28 şüpheli olmak üzere toplam 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.
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