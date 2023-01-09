VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başarılı iş insanı Ramazan Burak Telli kimdir?
Başkan Erdoğan'dan video mesaj
"Ak Parti %41.1 CHP %23.6"
Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Aklınızı başınıza alın!
TUSAŞ müjdeyi verdi: 2023'te uçacak
İşte emeklilerin alacağı bayram ikramiyesi
Çin'den ada çevresinde tatbikat
Detaylar ortaya çıktı! Sinan Sardoğan olayında yeni gelişme
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Yük gemisi Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu
Memur ve emekliye çifte piyango!
Meteoroloji gün verdi! Türkiye donacak!
Elon Musk, Twitter'in ayarlarıyla oynuyor
Kritik hafta başlıyor... Memura yüzde 30 zam teklifi Meclis'te!
Ankara'da önemli zirve!
Maratona çiftetelli molası
Psikolojik sorunları bağlamayla aştı
Antalya çıkarması
Şarkısını 20 bin TL farkla kaptırdı
Meğer her şey kurguymuş
Kış depresyonuna karşı günlük rutininizi değiştirin
Bel fıtığına nokta atış
Kirli havalarda dışarı çıkarken maske takılmalı
Bu hastalık kadınlarda 10 kat fazla görülüyor
09 Ocak 2023 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:09 Ocak 2023 Pazartesi 08:30:00

Ankara'da önemli zirve! Yılın ilk kabinesi bugün toplanacak... Alınan kararları Başkan Erdoğan duyuracak

ABONE OL

2023'ün ilk Kabine toplantısı Başkan Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. EYT ve sözleşmelilere kadro düzenlemesi ile 7'nci Yargı Paketi için Meclis çalışma takvimi gündemde olacak. Toplantıda enflasyonla mücadelede yeni yılda atılacak adımlar da ele alınacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, çalışma hayatına yönelik düzenlemeler için Meclis takvimi ele alınacak.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini içeren kanun teklifinin, hafta başında Meclis Başkanlığı'na sunulması da gündemde.

Teklifin, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinin ardından Genel Kurul süreci başlayacak. Düzenleme ile 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açılacak.

SÖZLEŞMELİLERİN KADROYA GEÇİŞİ

Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde de adım adım sona yaklaşılıyor. AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Taslağa göre 400 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçecek. Kadroya geçenler, 1 yıl aday memur olacak.

7. YARGI PAKETİ HAZIR

Kabine Toplantısı'nın gündeminde 7'nci yargı paketi de var. Düzenleme ile "çat kapı" haciz işlemi tarihe karışacak.

Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kabine toplantısında yapacağı sunumun ardından paketin, Meclis'e gönderilecek.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE YOL HARİTASI

Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, enflasyonla mücadele de masada.

Enflasyondaki düşüşün devamı için yol haritası da belirlenecek. Ayrıca, terörle mücadele, enerji güvenliği konusunda atılan adımlar ve dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak.

Etiketler : Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı AK Parti
Evliliğe adım attı

Evliliğe adım attı
Hem oynadılar hem şarkı söylediler

Hem oynadılar hem şarkı söylediler
Baba özlemi dinmiyor

Baba özlemi dinmiyor
“Yiğit'in yarattığı kadını seviyorum”

“Yiğit'in yarattığı kadını seviyorum”
El ele mutlu koşacağız

El ele mutlu koşacağız
Japon Şafak!

Japon Şafak!
40 yaşa 40 altın

40 yaşa 40 altın
Şaşırtan final kararı

Şaşırtan final kararı
Aşka devam

Aşka devam

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX