Ankara'da önemli zirve! 2 bin TL'lik borçlar silinecek, ucuz konut temin edilecek! Gözler Başkan Erdoğan'da
Son dakika Kabine Toplantısı haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinede icralık ve hacizlik 2 bin TL'ye kadar olan borçların silinmesine dair yasal düzenleme de masada olacak. Ayrıca günler sonra açıklanacak olan sosyal ucuz konut kampanyası için de son hazırlıklar Bakanlar Kurulu gündeminde olacak. İşte devletin zirvesinin Eylül ayı ilk toplantısında görüşeceği konular
Ekonomideki gelişmeler, dar gelirlilere nefes aldıracak çalışmalar ve Yunanistan'ın Ege'de artan tacizleri...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle Beştepe'de toplanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının öncelikli gündemi ekonomi olacak. Enflasyonla mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecek.
MİLYONLARCA VATANDAŞIN MİLYARLARCA BORCU SİLİNECEK
Dar gelirliye ekonomik destek sağlayacak hamleler uzun süredir hükümetin gündeminde. Yeni yasama yılının açılması ile de icralık, hacizlik olmuş bazı borçların silinmesine dair yasal bir düzenleme gerçekleşecek.
Yapılacak çalışma kapsamında elektrik, doğal gaz, su gibi sözleşmeden kaynaklı borçların silinmesi planlanıyor.
Önümüzdeki süreçte gelecek yasa teklifi ile birlikte 2 bin TL'ye kadar olan borçların silinmesi gündemde. Sadece bu kalemler değil varlık yönetim şirketlerine olan 2 bin 500 TL altındaki borçların da silinmesi hükümetin gündeminde olacak.
Silinecek toplam borç miktarının da 30 milyar TL'yi bulacağı öngörülüyor.
SOSYAL KONUT PROJESİ İÇİN GERİ SAYIM
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım sürüyor.
Detaylar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 13 Eylül'de açıklanacak. Kabine'de projeye ilişkin son çalışmalar görüşülecek.
YUNANİSTAN'IN GERİLİMİ TIRMANDIRAN ADIMLARI GÖRÜŞÜLECEK
Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımları da Kabine'nin gündeminde. Toplantıda Türkiye'nin atacağı adımlar ele alınacak.
BM GENEL KURULU'NA SESLENECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ay yoğun bir diplomasi yürütecek. Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan turunun ardından Özbekistan'da Şanghay Beşlisi Toplantısı'na katılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK
Kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın alınan kararlarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
Erdoğan'ın daha sonraki durağı ise ABD olacak. BM Genel Kurulu'na seslenecek, liderlerle ikili görüşmeler yapacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği de Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.
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