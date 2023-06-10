10 Haziran 2023 Cumartesi 09:22:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 09:22:00
Ankara'da MKE roket ve patlayıcı fabrikasında yangın
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE roket ve patlayıcı madde fabrikasında patlama sesinin ardından dumanlar yükseldi. Fabrikaya itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE roket ve patlayıcı madde fabrikasında patlama sesinin ardından dumanlar yükseldi. Fabrikaya itfaiye ve ambulans sevk edildi.
- Ankara'da MKE roket ve patlayıcı fabrikasında yangın
- İstanbul'da iki köprü "skolyoz farkındalığı" için ışıklandırıldı
- Seçimden önceki konuşması gündem oldu
- "Milletimizin desteğiyle mazlumların elinden tutmaya bu sene de devam edeceğiz"
- 'İstifa etmeyeceğim' sinyali... "Ağır bir yenilgi olarak görmüyorum"
- Çanakkale ve Muğla açıklarında 107 düzensiz göçmen kurtarıldı