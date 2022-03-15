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15 Mart 2022 Salı 09:00:00 - Güncelleme:15 Mart 2022 Salı 10:39:00

Ankara'da kritik zirve! Kabine toplantısında gündem yoğun!

Kaynak: HaberTürk

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini Rusya-Ukrayna savaşı, ekonomik gelişmeler ve Antalya Diplomasi Forumu ile başlayan görüşme trafiği ele alınacak.

Kabine Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantıda, Ukrayna gündemindeki son durumdan ekonomiye, Antalya Diplomasi Forumu'ndan salgına dair birçok konu ele alınacak.

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Ukrayna'da yaşanan gelişmeler toplantının öncelikli gündemi olacak. Türkiye'nin diplomasi atağı ile birlikte yürüttüğü yoğun temaslar değerlendirilecek. Ekonomik gelişmeler de Kabine Toplantısı'nda ele alınacak.

Devam eden çatışmalar, kalıcı ateşkes çabaları, yoğun diplomasi trafiği...

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin öncelikli gündemi Ukrayna olacak.

Kabine Toplantısı'nda, bölgedeki son durum değerlendirilecek. Türkiye'nin çabaları sonucunda, Rusya ve Ukrayna Dışişleri bakanlarının ilk kez bir araya geldiği Antalya Diplomasi Forumu'nun yansımaları ele alınacak.

Erdoğan ve bakanların mevkidaşları ile yürüttüğü yoğun diplomatik temaslar görüşülecek. Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik devam eden çalışmalar da toplantıda görüşülecek başlıklar arasında olacak.

EKONOMİ, TOPLANTININ GÜNDEMİNDE OLACAK

Kabine Toplantısı'nın gündeminde öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının Türkiye'ye etkileriyle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Alınacak olası tedbirlere ilişkin yol haritası konuşulacak.

Kabine toplantısında yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ve koronavirüs salgınına yönelik adımlar da değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.

Etiketler : Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan rusya ukrayna
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