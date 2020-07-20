Ankara'da kritik Libya zirvesi! Üç bakan bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri, üçlü toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, bölgesel, savunma ve güvenlik iş birliği konuları başta olmak üzere, bölgesel istikrar ve barışa katkı kapsamında yapılabilecekler ele alındı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'da kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Akar, önce Malta daha sonra ise Libya İçişleri Bakanı'nı ağırladı. Görüşmeler basına kapalı gerçekleşti.
İki isim de Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılandı.
Milli Savunma Bakanlığındaki üçlü toplantıya katılan Camilleri ve Başağa'yı tek tek karşılayan Bakan Akar, üçlü toplantı öncesinde konuk bakanlarla ayrı ayrı bir araya geldi.
Görüşmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ve Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Camilleri'nin katılımıyla üçlü toplantı yapıldı.
SİRTE OPERASYONU ÖNCESİ...
Libya ile Malta'nın birbirine yakınlığı dikkat çekerken, Sirte operasyonu öncesi görüşmelerin oldukça kritik olduğu değerlendiriliyor.
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