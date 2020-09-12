Ankara'da korkutan görüntü! Kum fırtınası gökyüzünü kapladı
Kaynak: AA
Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçelerinde etkili olan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Gökyüzünü bir anda kaplayan toz bulutu sebebiyle vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Fırtınanın etkisiyle Polatlı ilçesinde dev toz bulutları oluştu. Tarım işçilerinin kaldığı kırsal bölgedeki alanlarda kurulu çadırların uçmasına neden oldu. Toz fırtınasının şehir içindeki görüş mesafesini kısıtlaması nedeniyle trafikte de aksamalar meydana geldi.
AFAD ve itfaiye ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini artırdı.
Ankara Valisi Vasip Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir taraftan ilçelerimizle irtibat halindeyiz. İncelemelerimiz sürüyor. Bu ilk yaptığımız incelemelere göre henüz daha ölü, yaralı bilgisi yok. Detaylı bilgiyi ancak tespitler yapıldıktan sonra paylaşırız." diye konuştu.
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