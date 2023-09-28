VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
E-5'te zincirleme kaza
Yurt genelinde Sis operasyonu! 370 gözaltı
MGK bugün toplanıyor! Gündemde terörle mücadele var
Mitsubishi Çin'de araç üretimini durdurma karar aldı
Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşecek
Burkina Faso'daki darbe bastırıldı
28 Eylül 2023 Perşembe 07:52:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 07:52:00

Ankara'da korkunç olay! Asansör boşluğuna düşen çocuk öldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Ankara'da asansör boşluğuna düştüğü iddia edilen 7 yaşındaki Damla A. yaşamını yitirdi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde oturduğu binanın asansör boşluğuna düştüğü iddiası ile yakınları tarafından hastaneye getirilen 7 yaşındaki Damla A. hayatını kaybetti.

Edinilen Bilgiye göre, Altındağ İlçesi Başpınar Mahallesi 1656 Cadde üzerinde bulunan bir binada ailesi ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki Damla A., apartmanın asansör boşluğuna düştü.

Hemen yakınları tarafından Zekai Tahir Burak Çocuk Hastanesine getirilen küçük kız yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler : ankara asansör kaza çocuk gündem
Dr. Mert hayatımıza neşe katacak

Dr. Mert hayatımıza neşe katacak
Boğaz'da ‘Yıldız'lı gece

Boğaz'da ‘Yıldız'lı gece
Yeni projeye yeni kıyafetler

Yeni projeye yeni kıyafetler
'Emre'li açılış

'Emre'li açılış
Toplantı yaparken bebek geldi

Toplantı yaparken bebek geldi
Davalık filmin çekimleri başladı

Davalık filmin çekimleri başladı
Boğaz'da her tarzda

Boğaz'da her tarzda
Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım

Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım
Neva'sına kavuştu

Neva'sına kavuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX