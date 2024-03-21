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21 Mart 2024 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 10:00:00

Ankara'da kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: AA

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Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı devam ediyor.

Dün sağanağın etkili olduğu Ankara'da kent sakinleri, yeni güne karla uyandı.

Dikmen ve İncek gibi kentin yüksek kesimlerde daha yoğun görülen kar, araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.

Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Etiketler : meteoroloji ankara kar yağışı
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