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04 Eylül 2023 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 19:00:00

Ankara'da ilk kez düzenlenen TEKNOFEST'te ziyaretçi sayısı 943 bin oldu

Kaynak: AA

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Ankara'da ilk kez gerçekleştirilen ve 5 gün süren dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te ziyaretçi sayısı 943 bin oldu.

Festival, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Etimesgut Havaalanı'nda 30 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi.

TEKNOFEST yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Ajansının (AA) 8. kez global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i 943 bin kişi ziyaret etti.

Bu yılki son TEKNOFEST ise 27 Eylül-1 Ekim'de İzmir'de yapılacak.

Etiketler : havacılık uzay ve teknoloji festivali teknofest ankara ziyaretçi
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