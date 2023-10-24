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24 Ekim 2023 Salı 08:41:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 08:41:00

Ankara'da FETÖ'ye peş peşe operasyon! Çok sayıda gözaltı karar var

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 2010-2011-2013 KPSS'de yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin yapılan soruşturmalar kapsamında; 12 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 2010-2011-2013 KPSS'de yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin yapılan soruşturmalar kapsamında; 12 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

BİR OPERASYON DAHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma ve firari örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; 37 şüphelinin itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi.

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