13 Ağustos 2020 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2020 Perşembe 10:30:00
Ankara'da FETÖ'nün gaybubet evine yapılan operasyonda 7 örgüt mensubu yakalandı
Terör örgütü FETÖ'nün Ankara'daki bir gaybubet evine düzenlenen operasyonda örgüt mensubu 7 kişinin yakalandığı bildirildi.
Ankara'da FETÖ'nün 'gaybubet evi'nde saklandığı belirlenen 7 örgüt mensubu gözaltına alındı!
Ankara TEM ve İstihbarat şube müdürlüklerinin ortak operasyonuyla, FETÖ'nün "gaybubet evi"nde saklandığı belirlenen 7 örgüt mensubu gözaltına alındı.
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