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Ankara'da FETÖ soruşturmasında 19 gözaltı kararı
18 Aralık 2023 Pazartesi 08:33:00 - Güncelleme:18 Aralık 2023 Pazartesi 08:33:00

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 19 gözaltı kararı

Kaynak: AA

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin kamu gizli yapılanmasına yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 19 şüphelinin örgüte üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ankesör, ardışık-periyodik arama, örgüt tarafından yapılan referans ve derecelendirme bilgileri gibi çeşitli deliller tespit edildi.

Örgütün kamu gizli yapılanmasında yer alan şüphelilerin, Ankara merkezli 9 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet başsavcılığına sevkine yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Etiketler : ankara fetö soruşturma gözaltı
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