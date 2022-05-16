VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ASEAN ülkeleri, Kovid-19 aşı kartlarının karşılıklı tanınması konusunda anlaştı
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Yangınlara karşı hava ve kara gücümüzü daha da güçlendiriyoruz
Bilim ve sanat merkezlerinde tüm öğrenciler için yaz okulu açılacak
Gazprom'un Ukrayna'ya gönderdiği doğal gaz miktarında düşüş devam ediyor
Sırbistan'daki birçok okulda bomba ihbarı yapılmasının ardından eğitime ara verildi
İŞKUR 'iş gücü piyasasının röntgenini' çekecek
İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin iade taleplerine olumlu yanıt vermedi
Batman'da şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu
Emtia piyasasındaki satış baskısı durdurulamıyor
Avusturya'ya girişlerde Kovid-19 nedeniyle uygulanan tüm kısıtlamalar kaldırıldı
Rusya'dan açık tehdit: Büyük bir hata olur
SAT sorularını 3 bin dolara sattılar!
İmam Hatip Okulları Çalıştayı Yapıldı
Milli Eğitim Bakanı Özer: Bu yaz itibarıyla 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için y...
36 saatlik kesintisiz blokzincir maratonu: 41 takım kıyasıya yarıştı
Saldırı hazırlığındaki canlı bomba Şanlıurfa'da yakalandı
Dünyaca Ünlü Genç İsimleri Bir Araya Getiren “NEXT by TRT World Forum” Geniş Katılımla Gerçekleşti
AK Partili Ayvazoğlu: Nasıl bir zorluk yaşamış ki mağdur olsun?
Ankara'da FETÖ soruşturmasında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Hakimler ve Savcılar Kuruluna 27 sözleşmeli personel alınacak
ABD'nin California eyaletinde kiliseye silahlı saldırı
Kırşehir ile Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak sele neden oldu
Renault'un Rusya'daki varlıkları Rus devletine devredildi
Japonya Başbakanı Kişida'dan 'Okinawa'da üs yükünün azaltılması için kararlılık' mesajı
16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:11:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:12:00

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6 ilde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmasında, kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinde kaldıkları belirlenen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Ankara'da kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin, üniversite öğrenimleri sırasında örgütte çeşitli düzeyde görev aldıkları, örgütçe Ankara'da hücre yapılanması şeklinde oluşturulan kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinde kaldıkları belirlendi.

Evde kaldıkları dönemde gizlilik tedbirleri kapsamında, kendi GSM hatları yerine eve sabit kalmak üzere tahsis edilmiş GSM hatları üzerinden iletişim kurdukları da tespit edilen şüphelilerin, ByLock hesapları üzerinden örgüt içi iletişim kurdukları da ortaya çıktı.

Ankara merkezli, 6 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında halen kamu görevlisi (gelir uzmanı, POMEM kursiyeri) olanların da bulunduğu 5 şüpheliden, birinin "bölge imamı", birinin "bölge talebe mesulü" olarak örgütte görev üstlendiği belirtildi.

Etiketler : Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı POMEM kursiyeri GSM hatları ByLock hesapları
Şampiyonluk sahnesi

Şampiyonluk sahnesi
Her şey yolunda

Her şey yolunda
Festivale geri sayım

Festivale geri sayım
Kimse mağdur edebiyatı yapmasın!

Kimse mağdur edebiyatı yapmasın!
Evlilik teklifi beklentisi

Evlilik teklifi beklentisi
Hazırlıklar devam ediyor

Hazırlıklar devam ediyor
Gelin-görümce birbirini sildi

Gelin-görümce birbirini sildi
Sahneli lansman

Sahneli lansman
‘Belki' klibini yakın!

‘Belki' klibini yakın!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX