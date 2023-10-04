Ankara'da FETÖ operasyonu: 2 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca KPSS çalışma evlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; bu çalışma evlerinde kullanıldıkları anlaşılan ByLock hesabına giriş yapılan GSM hatlarının gerçek kullanıcıları oldukları tespit edilen 2 şüphelinin eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.