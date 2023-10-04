Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca KPSS çalışma evlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; bu çalışma evlerinde kullanıldıkları anlaşılan ByLock hesabına giriş yapılan GSM hatlarının gerçek kullanıcıları oldukları tespit edilen 2 şüphelinin eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
04 Ekim 2023 Çarşamba 08:50:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 08:50:00
Ankara'da FETÖ operasyonu: 2 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca KPSS çalışma evlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; bu çalışma evlerinde kullanıldıkları anlaşılan ByLock hesabına giriş yapılan GSM hatlarının gerçek kullanıcıları oldukları tespit edilen 2 şüphelinin eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
- Bakan Bolat: Eylül'de ihracat 22 milyar 670 milyon dolar oldu
- İstanbul'da akılalmaz olay kamerada: İlaçlanan ev patladı.
- Toplu aşı da kapanma da yok!
- Türkiye'nin hava harekatı dünya basınında!
- Bakan Yerlikaya: 15 ilde BTÖ'ye yönelik operasyonda 37 şüpheli yakalandı
- Ankara'da FETÖ operasyonu: 2 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi