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04 Ekim 2023 Çarşamba 08:50:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 08:50:00

Ankara'da FETÖ operasyonu: 2 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca KPSS çalışma evlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; bu çalışma evlerinde kullanıldıkları anlaşılan ByLock hesabına giriş yapılan GSM hatlarının gerçek kullanıcıları oldukları tespit edilen 2 şüphelinin eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca KPSS çalışma evlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; bu çalışma evlerinde kullanıldıkları anlaşılan ByLock hesabına giriş yapılan GSM hatlarının gerçek kullanıcıları oldukları tespit edilen 2 şüphelinin eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

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