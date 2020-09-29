29 Eylül 2020 Salı 09:44:00 - Güncelleme:29 Eylül 2020 Salı 09:45:00
Ankara'da FETÖ operasyonu: 15 kişiye yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı
Ankara'da gerçekleştirilen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 15 kişiye yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da FETÖ soruşturmasında örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 15 kişiye yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
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- Ankara'da FETÖ operasyonu: 15 kişiye yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı