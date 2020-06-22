Ankara'da eğitim uçağı düştü!

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesi Gıcıgöz mevkisine eğitim uçağı düştüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

2 pilotun eğitim uçağından paraşütle atlayarak kurtulduğu belirtiliyor.

TUSAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

DUYURU (2) Uçakta bulunan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir.

Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz. — Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) June 22, 2020

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) yapılan açıklamada "Bugün saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirmiştir. Uçakta bulunan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir.

Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacaktır" denildi.