Ankara'da eğitim uçağı düştü!
Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesi Gıcıgöz mevkisine eğitim uçağı düştüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. 2 pilotun eğitim uçağından paraşütle atlayarak kurtulduğu öğrenildi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesi Gıcıgöz mevkisine eğitim uçağı düştüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
2 pilotun eğitim uçağından paraşütle atlayarak kurtulduğu belirtiliyor.
TUSAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA
DUYURU (2) Uçakta bulunan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir.— Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) June 22, 2020
Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacaktır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) yapılan açıklamada "Bugün saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirmiştir. Uçakta bulunan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir.
Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacaktır" denildi.