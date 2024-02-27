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27 Şubat 2024 Salı 10:00:00 - Güncelleme:27 Şubat 2024 Salı 10:00:00

Ankara'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 20 gözaltı kararı

Kaynak: AA

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalarda, DEAŞ'ın "Tevhid Dergisi" adı altında Ankara yapılanması içerisinde yer alarak faaliyette bulundukları belirlenen 20 kişinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon sürüyor.

Etiketler : ankara deaş operasyon gözaltı tevhid dergisi
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