Ankara'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 20 gözaltı kararı
Kaynak: AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalarda, DEAŞ'ın "Tevhid Dergisi" adı altında Ankara yapılanması içerisinde yer alarak faaliyette bulundukları belirlenen 20 kişinin gözaltına alınmasına karar verildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon sürüyor.
- Macron'dan Putin'i kızdıracak sözler: Gereken her şeyi yapacağız
- Yargıtay, photoshopla eski raporunu değiştirerek işe gitmeyen kişiye verilen cezayı onadı
- Kurum'dan İmamoğlu'na eleştiri: Gündemi İstanbul dışına taşıma gayretinde
- İstanbul'da terör örgütlerine finansal destek sağladığı belirlenen 15 zanlı yakalandı
- “Kahraman Poyrazoğlu ile Basın Ekspres” bu akşam Türkiye'nin nabzı 24 ekranında başlıyor
- MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: Sözde üst düzey terörist etkisiz