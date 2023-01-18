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18 Ocak 2023 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:18 Ocak 2023 Çarşamba 18:00:00

Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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Başkentte, çatışma bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen yabancı uyruklu 11 şüpheliden 7'si yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bir kısmının çatışma bölgelerinde bulunduğu, geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde görev aldıkları da belirlenen 11 yabancı uyrukluya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Elde edilen istihbari bilgiler ve analiz sonuçları kapsamında yabancı terörist savaşçı kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Etiketler : ankara deaş operasyon
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