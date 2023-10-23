Ankara'da DEAŞ operasyonunda 33 gözaltı
Kaynak: TRT Haber
Ankara'da silahlı terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 39 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce dini istismar eden terör örgütlerine yönelik operasyonlar kapsamında DEAŞ terör örgütüne yönelik 39 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.
Dini istismar eden terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) October 23, 2023
Ankara'da 23.10.2023 tarihinde gerçekleştirilen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 33 şahıs yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara Emniyet... pic.twitter.com/uWgygvpOWm
DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 39 şahsın yakalanabilmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyon neticesinde, 31'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 33 şahıs gözaltına alındı.
Yakalanan şahıslar, Ankara Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.
6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.