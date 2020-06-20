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20 Haziran 2020 Cumartesi 10:56:00 - Güncelleme:20 Haziran 2020 Cumartesi 11:10:00

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı

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Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 24'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 20 Haziran 2020 günü il genelinde 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 20 Haziran 2020 günü il genelinde 2 ayrı operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları ve çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan 26 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda; 4 Türk vatandaşı, 18 Irak, 2 Suriye uyruklu şahıs yakalandı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi.

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