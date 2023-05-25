VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngilizlerin Erdoğan korkusu: Afrika'yı kaybedeceğiz!
"Türk milletinin iradesine zincir vurulamaz"
PKK cenazesine katılıp gözyaşı döken Sezgin Tanrıkulu'na arka çıktı
Geleceğin petrolü kullanılacak! Türkiye'den dışa bağımlılığı bitirecek hamle
7'li koalisyonda Ümit Özdağ krizi: Seçimden sonra hiçbir güç bizi durduramaz!
Ankara'da DEAŞ operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı
25 Mayıs 2023 Perşembe 09:39:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2023 Perşembe 09:39:00

Ankara'da DEAŞ operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı

ABONE OL

Son dakika haberi: Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Detaylar geliyor...

Etiketler : 0
Nuri Sesigüzel son yolculuğuna uğurlandı

Nuri Sesigüzel son yolculuğuna uğurlandı
Spontane yaşıyor

Spontane yaşıyor
Milyonluk sahne

Milyonluk sahne
3 kuşak bir arada

3 kuşak bir arada
Romantik tatil

Romantik tatil
Gençlere tavsiye verdi

Gençlere tavsiye verdi
Yer gök kırmızı beyaz

Yer gök kırmızı beyaz
Anne-kız buluşması

Anne-kız buluşması
Beyaz kanatlı Funda!

Beyaz kanatlı Funda!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX