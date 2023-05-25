25 Mayıs 2023 Perşembe 09:39:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2023 Perşembe 09:39:00
Ankara'da DEAŞ operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi: Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı.
Detaylar geliyor...
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