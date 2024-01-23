Ankara'da DEAŞ operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde yer alarak örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair deliller elde edilen 4 şüphelinin, Ankara ilinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde yer alarak örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair deliller elde edilen 4 şüphelinin, Ankara ilinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
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