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29 Aralık 2022 Perşembe 09:41:00 - Güncelleme:29 Aralık 2022 Perşembe 09:41:00

Ankara'da DEAŞ operasyonu

Kaynak: AA

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Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte, çatışma bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 30 yabancı uyruklu şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, silahlı terör örgütü destekçilerinin tespit edilmesi amacıyla sürdürülen istihbarat ve risk analiz çalışmaları sonucu, çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 30 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, 30 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.

Elde edilen istihbari bilgiler ve analiz sonuçları kapsamında YTS (yabancı terörist savaşçı) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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