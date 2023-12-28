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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 10 kişi için gözaltı kararı verildi
28 Aralık 2023 Perşembe 09:06:00 - Güncelleme:28 Aralık 2023 Perşembe 09:06:00

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 10 kişi için gözaltı kararı verildi

Kaynak: AA

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik geçmişte gerçekleştirilen soruşturmalarda elde edilen dijital materyaller ve sosyal medyada paylaşılan örgüt mensuplarına ilişkin görüntülerden kimlikleri tespit edilen ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 10 kişi için gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ'a yönelik daha önceki soruşturmalar kapsamında elde edilen dijital materyaller ile örgüt mensuplarına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler incelendi.

Yapılan çalışmalarda, örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 10 şüphelinin kimliği belirlendi.

Hakkında gözaltı kararı çıkartılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Etiketler : ankara deaş gözaltı
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