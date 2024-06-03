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03 Haziran 2024 Pazartesi 14:07:00 - Güncelleme:03 Haziran 2024 Pazartesi 14:07:00

Ankara'da "ÇEVREFEST" düzenleyecek

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Başkent Millet Bahçesi'nde "Hepimizin bir dünyası var" temalı "ÇEVREFEST" düzenlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre Haftası dolayısıyla Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek festival, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin 6 Haziran Perşembe günü yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.

Sıfır atık etkinlikleri ile temiz üretim teknolojilerinin tanıtılacağı "Hepimizin bir dünyası var" temalı festivalde, farkındalık oluşturmak için iklim tüneli, çevre-sıfır atık ile çocuk etkinliklerinin yanı sıra her yaştan katılımcının ilgisini çekecek söyleşiler, atölye çalışmaları, kitap fuarı da yer alacak.

Festival 9 Haziran tarihine kadar sürecek.

Etiketler : çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı çevre haftası çevrefest sıfır atık başkent millet bahçesi
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