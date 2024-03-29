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29 Mart 2024 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:29 Mart 2024 Cuma 12:00:00

Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 1130 kişi yakalandı

Kaynak: AA

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Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 1130 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 22-28 Mart tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 14, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 41, 5 yıla kadar hapis cezası olan 328 ve ifadeye yönelik aranan 741 kişi yakalandı.

Etiketler : ankara valiliği suç polis jandarma operasyon
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